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15 мая 2020, Кино Mail.ruновость

«Лицо со шрамом» снова переснимут

Режиссером выступит постановщик «Суспирии» Лука Гуаданьино
Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, снимавший «Зови меня своим именем» и «Суспирию», станет постановщиком нового «Лица со шрамом». Об этом сообщила американская киностудия Universal Pictures, передает Deadline. Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Ранее было выпущено две одноименные криминальные драмы об амбициозном мафиози — культовый фильм Брайана Де Пальмы с Аль Пачино в главной роли (1983 год) и гангстерская картина Ховарда Хоукса (1932 год). Считается, что прообразом героев обеих лент стал знаменитый преступник Аль Капоне, у которого был шрам на лице. Действие фильма Хоукса развернулось в Чикаго, Де Пальмы — в Майами.

8.0
Лицо со шрамом
1983/США16+драматриллеркриминал
Моя оценка

Сценарий новой картины доверен Джоэлу и Итану Коэнам, продюсированием займется Скотт Стубер («Птичий короб»). Актерский состав пока не объявлен. Сроки премьеры также не называется.

Напомним, фильм 1983 года «Лицо со шрамом», ставший более известным, чем оригинал, рассказывает о гангстере Тони Монтане, который эмигрировал с Кубы и построил в США карьеру в наркобизнесе. Драма снята по сценарию Оливера Стоуна, композитором выступил Джорджо Мородер. Вместе с Аль Пачино в ленте снялись Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио.

В 2020 году на экраны вышел фильм непосредственно об Аль Капоне, в российском прокате байопик также получил название «Лицо со шрамом» (премьера в России запланирована на сентябрь). Главу чикагской мафии сыграл Том Харди.

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