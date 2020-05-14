Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена

Британский актер Роберт Паттинсон рассказал в интервью изданию GQ, что в самоизоляции не занимается спортом ради мускулов Бэтмена — героя, которого он играет в одноименном фильме Мэтта Ривза. Съемки ленты ранее были приостановлены из-за коронавируса.
Паттинсон признался, что игнорирует инструкции своего тренера, потому что не хочет «создавать прецедент». «По-моему, если вы без остановки занимаетесь спортом, то становитесь частью проблемы», — рассказал актер, под «вы» имея в виду своих коллег:
Никто не делал подобного в 1970-х. Даже Джеймс Дин не был чересчур мускулист.
Паттинсон отметил, что тренер просил его использовать в самоизоляции специальный спортивный мяч для разнообразных упражнений, но он «почти ничего не делает». А вот его партнерша по фильму, Зои Кравиц, по словам Паттинсона, занимается пять дней в неделю. Однако Роберт строго соблюдает предписанную тренером диету. Он подчеркнул, что, если бы его не обеспечивали специальным питанием, он ел бы овсяную кашу и тунец: «Я реально могу есть тунец прямо из консервной банки — добавив туда табаско. Да, странно, но я в этом плане как дикий зверь. Могу хоть из мусорного бака есть».
«Бэтмен» расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. Помимо Кравиц и Паттинсона, в фильме задействованы Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Энди Серкис, Питер Сарсгаард и другие. Продюсером выступил Бен Аффлек.
Мировая премьера новой ленты о Бэтмене запланирована на 1 октября 2021 года. Фильм должен был выйти летом 2021-го, однако его показ перенесли из-за коронавируса.