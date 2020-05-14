Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена

Паттинсон признался, что игнорирует инструкции своего тренера, потому что не хочет «создавать прецедент». «По-моему, если вы без остановки занимаетесь спортом, то становитесь частью проблемы», — рассказал актер, под «вы» имея в виду своих коллег:

Паттинсон отметил, что тренер просил его использовать в самоизоляции специальный спортивный мяч для разнообразных упражнений, но он «почти ничего не делает». А вот его партнерша по фильму, Зои Кравиц, по словам Паттинсона, занимается пять дней в неделю. Однако Роберт строго соблюдает предписанную тренером диету. Он подчеркнул, что, если бы его не обеспечивали специальным питанием, он ел бы овсяную кашу и тунец: «Я реально могу есть тунец прямо из консервной банки — добавив туда табаско. Да, странно, но я в этом плане как дикий зверь. Могу хоть из мусорного бака есть».