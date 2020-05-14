Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы

На канале «Пятница!» вышел новый эпизод шоу Екатерины Варнавы и Александра Гудкова «Бой с Герлс». Гостями выпуска стали Анна Седокова, Агата Муцениеце, Михаил Башкатов, Алина Алексеева, Петр Романов и Сергей Мезенцев.
Звездам, поделенным на команды девочек и мальчиков, предстояло пройти «сексуальную эстафету» и принять участие в викторине об Ольге Бузовой — например, угадать, сколько книг написала ведущая «Дома 2», и назвать кличку ее собаки.
«Бой с Герлс» выходит на канале «Пятница!» с апреля 2020 года. По правилам игры, участники делятся на две команды — женскую и мужскую — и проходят череду веселых конкурсов и заданий, чтобы выяснить, кто остроумнее, быстрее и смешнее.
Новый выпуск выйдет 14 мая в 19.00.