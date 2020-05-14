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14 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Седокова и Муцениеце снялись в шоу Гудкова и Варнавы

В новом выпуске «Бой с Герлс» звезды приняли участие в забавных конкурсах
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На канале «Пятница!» вышел новый эпизод шоу Екатерины Варнавы и Александра Гудкова «Бой с Герлс». Гостями выпуска стали Анна Седокова, Агата Муцениеце, Михаил Башкатов, Алина Алексеева, Петр Романов и Сергей Мезенцев.

Звездам, поделенным на команды девочек и мальчиков, предстояло пройти «сексуальную эстафету» и принять участие в викторине об Ольге Бузовой — например, угадать, сколько книг написала ведущая «Дома 2», и назвать кличку ее собаки.

Бой с Герлс
2020/Россияигровоеразвлекательноеюмористическое
Моя оценка

«Бой с Герлс» выходит на канале «Пятница!» с апреля 2020 года. По правилам игры, участники делятся на две команды — женскую и мужскую — и проходят череду веселых конкурсов и заданий, чтобы выяснить, кто остроумнее, быстрее и смешнее.

Новый выпуск выйдет 14 мая в 19.00.

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