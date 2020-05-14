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14 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Бузова раскрыла секрет популярности «Дома 2»

Проект выходит на ТНТ с мая 2004 года
Ольга Бузова на съемках «Дома 2»

Ведущая «Дома 2» Ольга Бузова рассказала, в чем, по ее мнению, секрет популярности проекта, который идет в эфире ТНТ уже 16 лет — с мая 2004 года. В своем инстаграме Бузова отметила:

Новость
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Многие удивляются, почему проект так долго жив и не теряет своей актуальности. Все потому, что миром правит любовь. Это первое. И второе — [на проекте] всегда живые эмоции, люди, которые любят, расстаются, влюбляются, ссорятся. И все это настолько всегда актуально... Я люблю свою работу, я люблю тебя, «Дом 2».
Ольга Бузова

«Дом 2» — это реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
Моя оценка

Передачу ведут, в частности, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. До 2012 года одной из ведущих была Ксения Собчак. Бузова ранее снималась в шоу в качестве участницы.

От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2»
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