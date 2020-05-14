Бузова раскрыла секрет популярности «Дома 2»

Многие удивляются, почему проект так долго жив и не теряет своей актуальности. Все потому, что миром правит любовь. Это первое. И второе — [на проекте] всегда живые эмоции, люди, которые любят, расстаются, влюбляются, ссорятся. И все это настолько всегда актуально... Я люблю свою работу, я люблю тебя, «Дом 2».