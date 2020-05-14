Терон и Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»

Том Харди и Шарлиз Терон в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости». Актеры Шарлиз Терон и Том Харди в беседе с журналистом издания The New York Times рассказали о напряженных отношениях во время работы над боевиком Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». По словам Терон, они с партнером «возводили стены» вместо того, чтобы быть друг к другу добрее.

По мнению Терон, во время работы над картиной Харди испытывал страх и давление, ведь он занял место Мэла Гибсона, снимавшегося в одноименной трилогии с 1979 по 1985 год. Актриса призналась, что ей тогда не хватило сочувствия к партнеру.

Думаю, из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: «Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее». Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить. Шарлиз Терон

В свою очередь, Харди признался, что Терон было бы проще работать с опытным партнером, хотя он и «пробовал прыгнуть выше своей головы». Актер также отметил давление, которое оказывали на актеров. «Хочется верить, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я устроил бы Шарлиз», — пошутил он.