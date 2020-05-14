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14 мая 2020, РИА Новостиновость

Терон и Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»

Звезды назвали причины своих напряженных отношений на площадке
Том Харди и Шарлиз Терон в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости». Актеры Шарлиз Терон и Том Харди в беседе с журналистом издания The New York Times рассказали о напряженных отношениях во время работы над боевиком Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». По словам Терон, они с партнером «возводили стены» вместо того, чтобы быть друг к другу добрее.

По мнению Терон, во время работы над картиной Харди испытывал страх и давление, ведь он занял место Мэла Гибсона, снимавшегося в одноименной трилогии с 1979 по 1985 год. Актриса призналась, что ей тогда не хватило сочувствия к партнеру.

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Думаю, из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: «Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее». Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить.
Шарлиз Терон

В свою очередь, Харди признался, что Терон было бы проще работать с опытным партнером, хотя он и «пробовал прыгнуть выше своей головы». Актер также отметил давление, которое оказывали на актеров. «Хочется верить, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я устроил бы Шарлиз», — пошутил он.

Остальные актеры, снявшиеся в «Безумном Максе», тоже подтвердили: Харди и Терон было непросто сниматься вместе. Так, Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, что звезды не могли поладить из-за «совершенно разных подходов к работе». По словам Зои Кравиц, инициатором конфликтов часто был Том, который мог сорваться даже на режиссера.

7.6
Безумный Макс: Дорога ярости
2015/США, Австралия16+боевикприключенияфантастика
Моя оценка

«Безумный Макс: Дорога ярости» стал продолжением оригинальной трилогии («Безумный Макс», «Безумный Макс 2: Воин дороги», «Безумный Макс 3: Под куполом грома») о полицейском, живущем в мире Будущего. Фильм вышел в 2015 году. На 2021-й запланирован релиз еще одной ленты серии — «Безумный Макс: Пустошь».

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