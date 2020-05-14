9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли

Дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова , 9-летняя Анна Богомолова, несколько месяцев назад прошла первые пробы в кино. Об этом Мороз рассказала в интервью «Телепрограмме»:

Несколько месяцев назад дочь прошла первые в жизни пробы. Она их прошла очень круто, я видела результат — мне потом показал режиссер. Но Аня, изучив серьезный и местами страшный текст, отказалась от съемок. Дочь сказала: «Если бы было что-то веселое, я бы сыграла, а здесь я чувствую себя неуютно».

По словам Мороз, она пыталась объяснить дочери, что подобной возможности может больше не быть, но Анна не передумала, ответив, что все понимает и не видит в ситуации ничего страшного. «Она сделала свой выбор, и я тут не препятствовала», — подытожила актриса. О каком именно проекте идет речь, Мороз не уточнила.