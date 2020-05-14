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14 мая 2020, Кино Mail.ruновость

9-летняя дочь Мороз и Богомолова отказалась от роли

По словам актрисы, девочка отлично справилась со своими первыми кинопробами
Дарья Мороз и Константин Богомолов | Источник: Legion-Media.ru

Дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова, 9-летняя Анна Богомолова, несколько месяцев назад прошла первые пробы в кино. Об этом Мороз рассказала в интервью «Телепрограмме»:

Несколько месяцев назад дочь прошла первые в жизни пробы. Она их прошла очень круто, я видела результат — мне потом показал режиссер. Но Аня, изучив серьезный и местами страшный текст, отказалась от съемок. Дочь сказала: «Если бы было что-то веселое, я бы сыграла, а здесь я чувствую себя неуютно».
Дарья Мороз
Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Мороз, она пыталась объяснить дочери, что подобной возможности может больше не быть, но Анна не передумала, ответив, что все понимает и не видит в ситуации ничего страшного. «Она сделала свой выбор, и я тут не препятствовала», — подытожила актриса. О каком именно проекте идет речь, Мороз не уточнила.

Дарья Мороз — дочь известного режиссера Юрия Мороза. На ее счету — работы в фильмах и сериалах «Содержанки», «Триада», «Дурак». Актриса и отец ее дочери Константин Богомолов в разводе, постановщик в настоящее время женат на телеведущей Ксении Собчак.

Кинорекомендации от Дарьи Мороз
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