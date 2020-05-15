Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80

Светлана Светличная окончила ВГИК, курс Михаила Ромма. Свою первую заметную роль в кино — Надю Колчину в фильме Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо» — она исполнила в 1963 году еще будучи студенткой, а дебютировала четырьмя годами раньше, в «Колыбельной» Михаила Калика. В 1965 году Светличная исполнила прославившую ее роль молодой вдовы в комедии «Стряпуха» с Инной Чуриковой и Владимиром Высоцким.
Несмотря на свою солидную фильмографию (в которой — работы у именитых режиссеров, таких, как Марлен Хуциев, Эдмонд Кеосаян, Станислав Ростоцкий, Григорий Александров, Георгий Данелия, Леонид Гайдай) и невероятную любовь зрителей, Светличная считает, что могла бы достичь большего:
Я часто думала: почему советские режиссеры не очень-то баловали меня ролями? Мне кажется, тому много причин. Например, моя несоветская внешность. Зато я была чуть ли не самая выездная. В составе делегаций объездила полмира. Но как «украшение» этих делегаций, с чужими картинами. Снимали других, а мною только хвастались! Творческая жизнь, как и личная, зависит от каких-то мелочей, от внезапного везения…
По словам актрисы, именно этому везению она обязана ролью соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руки», принесшей ей всесоюзную славу. Однако любимой работой самой Светличной стала совсем другая героиня. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Мне очень нравится моя Габи из «Семнадцати мгновений весны». Любимый режиссер – Татьяна Лиознова. Любимый партнер – Вячеслав Тихонов. Вы помните, какими взглядами мы с ним обменивались в «Мгновениях…»? Это настоящая актерская работа.
За свою долгую карьеру Светличная появилась в таких фильмах, как «Любить», «Мне двадцать лет», «Ты — мне, я — тебе», а также в сериале «Место встречи изменить нельзя».
В 90-е Светличная почти не снималась. Ее возвращение на экраны после многолетнего перерыва состоялось в фильме Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Позже с ее участием вышли фильм «Девушка и смерть», и сериал «Беловодье. Тайна затерянной страны».
На вопрос ТАСС о том, как она планирует праздновать юбилей в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции, Светлана Светличная ответила:
Думаю, что особо отмечать не буду. У меня до этого был (праздник), когда не было еще этой гадости. Я уже нагулялась.