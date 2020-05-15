Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80

Я часто думала: почему советские режиссеры не очень-то баловали меня ролями? Мне кажется, тому много причин. Например, моя несоветская внешность. Зато я была чуть ли не самая выездная. В составе делегаций объездила полмира. Но как «украшение» этих делегаций, с чужими картинами. Снимали других, а мною только хвастались! Творческая жизнь, как и личная, зависит от каких-то мелочей, от внезапного везения…