Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя

Netflix заказал сериал « Сладкоежка » по мотивам одноименной серии комиксов издательства Vertigo, сообщает Deadline. Производством займутся Warner Bros. TV и компания Роберта Дауни-мл. и его жены Сьюзан Дауни. Адаптация будет состоять из восьми часовых эпизодов.

Главный герой «Сладкоежки» — подросток Гас, который в результате катастрофы, изменившей мир до неузнаваемости, стал получеловеком-полуоленем. Выбравшись из леса, Гас оказывается в условиях постапокалипсиса и пытается разобраться, что произошло. Вместе с другими гибридами и людьми он открывает правду о масштабном заговоре, который ставит под сомнение его собственное существование.