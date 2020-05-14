Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
50 фильмов
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
35 фильмов
От драконов до миньонов: 35 отличных мультфильмов для всей семьи

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
14 мая 2020, ИА REGNUMновость

Дауни-мл. спродюсирует сериал про мальчика с рогами оленя

Шоу, события которого разворачиваются в постапокалиптическом мире, заказал Netflix
Роберт Дауни-мл. | Источник: Legion-Media.ru

Netflix заказал сериал «Сладкоежка» по мотивам одноименной серии комиксов издательства Vertigo, сообщает Deadline. Производством займутся Warner Bros. TV и компания Роберта Дауни-мл. и его жены Сьюзан Дауни. Адаптация будет состоять из восьми часовых эпизодов.

Главный герой «Сладкоежки» — подросток Гас, который в результате катастрофы, изменившей мир до неузнаваемости, стал получеловеком-полуоленем. Выбравшись из леса, Гас оказывается в условиях постапокалипсиса и пытается разобраться, что произошло. Вместе с другими гибридами и людьми он открывает правду о масштабном заговоре, который ставит под сомнение его собственное существование.

Главную роль будет играть Кристиан Конвери, снявшийся ранее в картине «Красивый мальчик». Также в фильме будет сниматься Уилл Форте. Закадровый текст прочитает Джеймс Бролин.

От Чаплина до Железного Человека: лучшие роли Роберта Дауни-младшего
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сладкоежка
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Шарлиз Терон стала брюнеткой ради роли: первые фото в образе
Уилл Форте
Will Forte
10-летняя российская актриса получила контракт в Голливуде
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
Джей Джей Абрамс выпустит спин-офф «Сияния»
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Скорсезе ищет денег на фильм с ДиКаприо и Де Ниро у Netflix
От Чаплина до Железного Человека: 55 лет Роберту Дауни-младшему
Николь Кидман получила роль в новом сериале
Звезда «Дэдпула» станет рыцарем в экранизации популярной игры
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
По мотивам «Ведьмака» снимут анимационный фильм
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
Бывшая жена Татума снимается беременной в сериале про танцы
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых»
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках
Кожевникова показала фото со съемок «Горя от ума»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
Федор Бондарчук начал съемки сериала по сценарию своей жены
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Гвинет Пэлтроу с мужем, Джессика Лэнг и другие на премьере
Звезда «Шерлока» сыграет мелкого мошенника в новом сериале
Стало известно, кто заменит Чака Норриса в новом «Крутом Уокере»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
Украинский эксперт назвал дату «пленения» Зеленского Россией
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Корейскую «богиню молодости» стали путать с подругами ее дочери Женщина поражает юным видом
Популярные темы на «Детях»
Кто где, а я в домике. Читаем конкурсные рассказы. 288
Вечное. Про свекровь 273
Вопрос 193
Тоже про свекровь :) 191
Леди
Известная актриса похудела после тренировки со скакалкой (видео) Доставай свой коврик для фитнеса и скорее занимайся вместе с нашей гостьей!
Здоровье
Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания Медики к такой стремительности не готовы.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь