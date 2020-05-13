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13 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ

Участников реалити оставили на необитаемом острове без благ цивилизации

Телеканал ТНТ готовит к показу новое реалити-шоу «Остров героев» о популярных блогерах, которые на неделю отправляются на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме. Участниками стали героиня шоу «Дом 2» и «Инстаграмщицы» Нелли Ермолаева, юморист Владимир Маркони, Тамара Турава (Comedy Woman), Евгения Искандарова («Comedy Баттл»), Ирина Пинчук («Дом 2»), Сергей Косенко, Никита Атикин, Руслан Соколовский.

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Согласно правилам, герои могут взять с собой на остров только одежду и одну вещь, которую считают самой важной. Обеспечивать себя едой, кровом и огнем им придется самостоятельно. Также их ждут испытания на выносливость. Ведущим шоу стал участник шестого сезона шоу «Последний герой», экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов, который отметил:

Условия игры требуют от участников проявления социальных качеств. Например, умение создать коалицию. Или сделать вид, что ты ее создал. И для победы необходимо сочетание всех качеств. Сильный, но асоциальный человек не сможет победить в таком проекте. Равно как и тот, кто умеет выстроить со всеми коммуникации, но не способен снять с пальмы кокос.
Остров героев
2020/Россияреалити-шоу

Интересно, что создатели шоу оставили блогерам возможность создавать контент. Героям выдали личные камеры, поэтому в каждом выпуске проекта, помимо общей картины происходящего, зрители увидят личные видеодневники участников.

Реалити-шоу «Остров героев» стартует на ТНТ 23 мая в 19.00.

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