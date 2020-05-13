Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ

Условия игры требуют от участников проявления социальных качеств. Например, умение создать коалицию. Или сделать вид, что ты ее создал. И для победы необходимо сочетание всех качеств. Сильный, но асоциальный человек не сможет победить в таком проекте. Равно как и тот, кто умеет выстроить со всеми коммуникации, но не способен снять с пальмы кокос.