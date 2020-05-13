Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»

Затем он добавил, что и в дальнейшем модницы будут искать аксессуары в тон перчаткам, например, платок на шею или головной убор. По мнению Васильева, таким образом женщины смогут «избежать какофонии в цвете».

Кроме того, историк моды оценил дизайн защитных масок на лицах граждан, в частности — масок с цветами, аппликациями и стразами, как у Филиппа Киркорова. «Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — заключил он. В том же посте телеведущий заявил, что полностью здоров и теперь может выходить на прогулку с питомцем и в ближайший магазин.