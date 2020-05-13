Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
30 фильмов
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне
55 фильмов
Великое кино о великой войне: 55 лучших советских фильмов
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
50 фильмов
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
35 фильмов
От драконов до миньонов: 35 отличных мультфильмов для всей семьи

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
13 мая 2020, Lenta.Ruновость

Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»

Выписавшийся из Коммунарки Александр Васильев уверен, что пандемия наложит отпечаток на модные тенденции

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке и рассказал об изменениях, которые увидел в облике окружающих. Своими наблюдениями историк моды поделился в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первую очередь Васильев обратил внимание на то, что во время пандемии коронавируса люди начали носить защитные маски и резиновые перчатки голубого цвета:

Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев.
Александр Васильев

Затем он добавил, что и в дальнейшем модницы будут искать аксессуары в тон перчаткам, например, платок на шею или головной убор. По мнению Васильева, таким образом женщины смогут «избежать какофонии в цвете».

Кроме того, историк моды оценил дизайн защитных масок на лицах граждан, в частности — масок с цветами, аппликациями и стразами, как у Филиппа Киркорова. «Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — заключил он. В том же посте телеведущий заявил, что полностью здоров и теперь может выходить на прогулку с питомцем и в ближайший магазин.

Александр Васильев был госпитализирован с двусторонней пневмонией в апреле. Он сообщал, что благодаря помощи ведущей Елены Малышевой попал в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием. Дмитрий Дибров и Валдис Пельш на время заменят Васильева в шоу «Модный приговор».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Модный приговор
Александр Васильев
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Что смотреть на карантине: советует Кирилл Плетнев
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием
Что смотреть на карантине: советует Дарья Мороз
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ
Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева сообщила о своем состоянии
Что смотреть на карантине: советует Данила Дунаев
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
В Японии пересняли «Чебурашку»
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Путин рассказал, кто получит выплаты
Дочь Пескова ответила на новость о болезни отца
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Причину уязвимости мужчин перед COVID-19 нашли у них в крови Ученые предполагают, что все дело в концентрации частиц белка ACE2, которых у мужчин гораздо больше, чем у женщин
Популярные темы на «Детях»
Как прошло введение перчаточно-масочного режима в вашем регионе? 167
Помогите выбрать квартиру. Голосуем за самую лучшую) 148
Фотоуроки: обсуждение фотографий 116
Как оформить единовременное пособие в 10 т.р. 82
Леди
Как похудеть за одно занятие: советы от звезды Comedy Woman Вместо чашки кофе — пару минут зарядки от нашего звездного гостя!
Здоровье
Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии Основанием для проезда в Краснодарский край станет путевка.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь