Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке и рассказал об изменениях, которые увидел в облике окружающих. Своими наблюдениями историк моды поделился в инстаграме.
В первую очередь Васильев обратил внимание на то, что во время пандемии коронавируса люди начали носить защитные маски и резиновые перчатки голубого цвета:
Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев.
Затем он добавил, что и в дальнейшем модницы будут искать аксессуары в тон перчаткам, например, платок на шею или головной убор. По мнению Васильева, таким образом женщины смогут «избежать какофонии в цвете».
Кроме того, историк моды оценил дизайн защитных масок на лицах граждан, в частности — масок с цветами, аппликациями и стразами, как у Филиппа Киркорова. «Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — заключил он. В том же посте телеведущий заявил, что полностью здоров и теперь может выходить на прогулку с питомцем и в ближайший магазин.
Александр Васильев был госпитализирован с двусторонней пневмонией в апреле. Он сообщал, что благодаря помощи ведущей Елены Малышевой попал в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием. Дмитрий Дибров и Валдис Пельш на время заменят Васильева в шоу «Модный приговор».