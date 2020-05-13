Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино

Анджелина Джоли в фильме «Хакеры»

Пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые часто видят в фильмах. Вызывающие недовольство клише киноидустрии перечислены под постом пользователя с ником jay_rode.

«[Герои фильмов] в любой момент могут взять выходные на работе, и у них всегда есть деньги, чтобы купить билеты в последний момент», — пожаловался один из пользователей сервиса. Другой вспомнил часто встречающуюся в романтических комедиях ситуацию: героиня подозревает возлюбленного в измене и уходит, не дав ему объясниться. При этом девушка, которую она считает любовницей, оказывается родственницей или коллегой героя. Почти пять тысяч человек согласились с тем, что подобный сюжетный ход выводит их из себя.

Новость Назван фильм с наибольшим количеством ругательств

Некоторые также посчитали раздражающей высокую скорость, с которой в кино происходят действия, занимающие в действительности намного больше времени. К примеру, герои фильмов мгновенно получают результаты ДНК-тестов, а на взлом сложных систем безопасности у хакеров уходит несколько секунд.

С другой стороны, один из пользователей сервиса отметил, что часто герои умирают медленнее, чем в жизни: «Человеку выстрелили в сердце, а он потом разговаривает целую минуту. Смерть наступает за 10-20 секунд, а не за шесть минут».