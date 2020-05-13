Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках

Александр Петров стал гостем шоу «Морозова хочет знать», где рассказал о работе в кино. В частности, отвечая на вопрос о том, на площадке какого фильма ему больше всего понравилось целоваться, он с иронией вспомнил сцену из фильма «Лед 2»: