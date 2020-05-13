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13 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках

Актер вспомнил работу над фильмом «Лед 2»
Мария Аронова и Александр Петров в фильме «Лед 2»

Александр Петров стал гостем шоу «Морозова хочет знать», где рассказал о работе в кино. В частности, отвечая на вопрос о том, на площадке какого фильма ему больше всего понравилось целоваться, он с иронией вспомнил сцену из фильма «Лед 2»:

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В фильме «Лед 2» у нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. И если бы была на «Золотом орле» премия «Лучший поцелуй», мы бы выигрывали ее каждый год — просто потому, что переплюнуть этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучит — и у меня, и у Маши... Снимать это было одно удовольствие.
Александр Петров

Фильм «Лед 2» стал продолжением мелодрамы «Лед». Ленты рассказывают об отношениях хоккеиста (Петров) и фигуристки (Аглая Тарасова). Аронова играет тренера по фигурному катанию.

Александр Петров является одним из самых востребованных российских актеров. На его счету — роли в фильмах и сериалах «Текст», «Т-34», «Гоголь», «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублевки».

Смотрите фоторепортаж с премьеры фильма «Лед 2»

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