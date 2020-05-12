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12 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»

В праздничном выпуске шоу участники выступали под песни о войне
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Четвертьфинал танцевального шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» был посвящен 75-летию Победы. Артем Ткаченко и Валерия Семенова выступили под песню «Журавли», а Екатерина Варнава сыграла узницу концлагеря. Во время номера Ткаченко и Семеновой на паркете дебютировал 7-летний сын актера Тихон.

Что касается Андрея Чернышова и Анастасии Мельниковой, то они исполнили пасадобль под композицию Владимира Высоцкого. Возвращение пары в проект стало сюрпризом для зрителей. Чернышов отметил:

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Я хотел бы выразить признательность жюри за возможность вернуться и показать номер на такую пронзительную тему.
Андрей Чернышов

На связь со студией во время записи шоу вышла Мария Ивакова, которая вместе со своим партнером Евгением Папунаишвили прекратила участие в проекте, потому что заразилась коронавирусом. Экс-ведущая «Орла и решки» отметила, что чувствует себя хорошо, так как у нее легкая форма заболевания, и скучает по танцам. Ведущий программы Андрей Малахов заверил зрителей, что на съемках строго соблюдаются санитарные требования, в частности, помещения регулярно обрабатывают, а члены группы и танцоры во время репетиций и прогонов носят маски и перчатки.

Заключительным штрихом праздничного выпуска «Танцев со звездами» стала акция памяти об артистах, которые выступали на фронте. Танцоры держали в руках портреты тех, кто вдохновлял военных на боевые подвиги.

6.3
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Новый сезон проекта «Танцы со звездами» стартовал в апреле. Это развлекательное шоу, в котором звезды кино и телевидения соревнуются за звание лучшего танцора.

В следующем эпизоде передачи, который «Россия 1» покажет 17 мая, шоу покинут сразу две пары.

Кинозвезды, воевавшие на фронте и на экране
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