Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры

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Действие картины разворачивается 30 декабря и объединяет совершенно разных героев: бизнесмена и домохозяйку, таксиста и барбершопера, режиссера и воспитателя. У каждого из них свой Новый год. Одни воспринимают праздник как шанс загадать сокровенное желание, для других же это — ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Кяро рассказал о предстоящей картине:

Фильм «Вечер шутов» — это новогодняя комедия о доброте, человечности, о том, что чудики делают мир лучше. Конечно же, новогодняя комедия не может обойтись без любви. Работалось очень хорошо и интересно. Кирилл Кяро

Примечательно, что съемки проходили минувшей зимой, которая в европейской части России была почти бесснежной. За весь съемочный период снег выпал лишь однажды. В финальной сцене картины появится участница шоу «Голос» и «Один в один» Мари Карне.