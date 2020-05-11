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11 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры

Актеры приняли участие в работе над фильмом «Вечер шутов»

Юлия Александрова, Кирилл Кяро, Григорий Сиятвинда, Алиса Гребенщикова, Сосо Павлиашвили и другие звезды снялись в лирической новогодней комедии «Вечер шутов».

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Действие картины разворачивается 30 декабря и объединяет совершенно разных героев: бизнесмена и домохозяйку, таксиста и барбершопера, режиссера и воспитателя. У каждого из них свой Новый год. Одни воспринимают праздник как шанс загадать сокровенное желание, для других же это — ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Кяро рассказал о предстоящей картине:

Фильм «Вечер шутов» — это новогодняя комедия о доброте, человечности, о том, что чудики делают мир лучше. Конечно же, новогодняя комедия не может обойтись без любви. Работалось очень хорошо и интересно.
Кирилл Кяро

Примечательно, что съемки проходили минувшей зимой, которая в европейской части России была почти бесснежной. За весь съемочный период снег выпал лишь однажды. В финальной сцене картины появится участница шоу «Голос» и «Один в один» Мари Карне.

Вероятно, лента выйдет в прокат в канун Нового года, точная дата премьеры пока неизвестна.

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