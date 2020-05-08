Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии

Студия Marvel сможет возобновить в Чехии съемки сериала «Сокол и Зимний солдат», сообщил журнал Variety. Власти страны сняли действовавшие из-за пандемии коронавируса ограничения, однако члены съемочной группы должны будут соблюдать определенные правила, которые призваны защитить их от заражения.
Marvel приостановила съемки «Сокола и Зимнего солдата» в Праге 11 марта 2020 года. Стоит отметить, что компании Amazon и Netflix также получили возможность возобновить в Чехии производство своих фильмов и сериалов.
Так, снова запустится работа над сериалом «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь, который также снимали в Чехии.
«Сокол и Зимний солдат» расскажет о жизни и работе двух героев киновселенной Marvel и лучших друзей Капитана Америки. Роли исполняют Энтони Маки, Себастьян Стэн, Даниэль Брюль, Уайатт Расселл и другие.