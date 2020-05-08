Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках

Возле дома Настиной бабушки я увидел домик на дереве. Такой же был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога.