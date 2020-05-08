Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках

Герой шоу «Холостяк» на ТНТ, стоматолог Антон Криворотов, получил перелом позвонков во время съемок нового эпизода. Криворотов отправился в деревню под Воронежем, чтобы познакомиться с родственниками своей потенциальной невесты Насти Ковалевой.
Решив вспомнить детство, Криворотов, несмотря на предупреждения спутницы и всей съемочной группы, залез на дерево и попытался спрыгнуть с него в стог сена. Однако вместо этого Антон упал и очень неудачно приземлился. Он отметил:
Возле дома Настиной бабушки я увидел домик на дереве. Такой же был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога.
После падения Криворотов срочно выехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Врачи поставили диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. Из-за травмы мужчине пришлось носить специальный корсет.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Любовь на шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.
Новый выпуск шоу ТНТ покажет 10 мая в 20.30.