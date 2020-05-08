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8 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Герой шоу «Холостяк» получил травму на съемках

Антон Криворотов повредил позвоночник
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Герой шоу «Холостяк» на ТНТ, стоматолог Антон Криворотов, получил перелом позвонков во время съемок нового эпизода. Криворотов отправился в деревню под Воронежем, чтобы познакомиться с родственниками своей потенциальной невесты Насти Ковалевой.

Решив вспомнить детство, Криворотов, несмотря на предупреждения спутницы и всей съемочной группы, залез на дерево и попытался спрыгнуть с него в стог сена. Однако вместо этого Антон упал и очень неудачно приземлился. Он отметил:

Возле дома Настиной бабушки я увидел домик на дереве. Такой же был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога.

После падения Криворотов срочно выехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Врачи поставили диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. Из-за травмы мужчине пришлось носить специальный корсет.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Любовь на шоу искали Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

Новый выпуск шоу ТНТ покажет 10 мая в 20.30.

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