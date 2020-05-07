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7 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом

Певица рассказала о своем самочувствии
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Мадонна рассказала в инстаграме, что сделала тест на наличие антител к коронавирусу — и он показал положительный результат. Певица предположила, что могла перенести инфекцию около семи недель назад, когда находилась в европейском туре:

Новость
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Я почувствовала себя плохо в Париже под конец тура, это было больше семи недель назад. Тогда я и многие артисты моего шоу думали, что у нас очень тяжелый грипп. К счастью, сейчас мы все здоровы.
Мадонна

Мадонна решила внести свой вклад в мировую борьбу с пандемией и пожертвовала более $1 млн на создание вакцины от COVID-19.

Наличие в организме антител к коронавирусу в большинстве случаев означает, что человек действительно уже перенес инфекцию. Однако ученые утверждают, что, вопреки распространенному мнению, антитела не гарантируют иммунитет к вирусу и не исключают возможность заражения в будущем.

Мадонна — американская певица и актриса, она появлялась в фильмах «Четыре комнаты», «В постели с Мадонной», «Кто эта девчонка?», «Шанхайский сюрприз», «Отчаянно ищу Сьюзэн».

Напомним, ранее о выздоровлении от коронавируса сообщили Том Хэнкс с супругой, Ольга Куриленко и Идрис Эльба.

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