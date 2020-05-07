Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии

Кадр из фильма «Оно 2»

Американский писатель Стивен Кинг, известный своими хоррор-романами, в эфире передачи «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» объяснил, почему, по его мнению, в период карантина люди стали чаще читать ужасы.

По его словам, в тяжелые времена люди всегда увлекаются жуткими историями. Кинг отметил:

Когда вы погружаетесь в «Если течет кровь», «Игру Джеральда» или любую другую мою книгу, <...> понимаете, что там все намного страшнее домашнего ареста без туалетной бумаги. Стивен Кинг

После прочтения таких произведений читатели начинают спать спокойнее, уверен писатель. Ужастики позволяют им отвлечься и убедиться в том, что у героев романов дела складываются гораздо хуже.