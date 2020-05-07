Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии

Американский писатель Стивен Кинг, известный своими хоррор-романами, в эфире передачи «Вечернее шоу со Стивеном Колбером» объяснил, почему, по его мнению, в период карантина люди стали чаще читать ужасы.
По его словам, в тяжелые времена люди всегда увлекаются жуткими историями. Кинг отметил:
Когда вы погружаетесь в «Если течет кровь», «Игру Джеральда» или любую другую мою книгу, <...> понимаете, что там все намного страшнее домашнего ареста без туалетной бумаги.
После прочтения таких произведений читатели начинают спать спокойнее, уверен писатель. Ужастики позволяют им отвлечься и убедиться в том, что у героев романов дела складываются гораздо хуже.
Ранее Стивен Кинг рассказывал о том, что из-за вспышки коронавируса многие люди чувствуют, что находятся в одном из его ужастиков — романе «Противостояние» (1978 год) в жанре постапокалипсиса о пандемии, — и ему очень жаль, что так получилось.
Произведения Кинга регулярно экранизируются. Среди самых известных фильмов и сериалов по его хоррорам — «Оно» и «Оно 2», «Сияние» и «Доктор Сон», «Мгла», «Темная башня», «Зеленая миля», «Кэрри», «Мизери», «Касл-Рок», «Мистер Мерседес» и многие другие.