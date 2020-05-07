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7 мая 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ узнали, кто может заменить Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Названо имя главной претендентки на роль в перезапуске франшизы
Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», Карен Гиллан | Источник: Legion-Media.ru

Disney продолжает разрабатывать перезапуск «Пиратов Карибского моря», пишет The DisInsider. По данным источника портала, студия уже выбирает актрису на роль женского персонажа, который окажется в центре событий нового фильма. Издание при этом подчеркивает, что возвращения капитана Джека Воробья (Джонни Депп) зрителям, вероятно, ждать не стоит.

7.6
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2017/США16+комедиябоевикприключенияфэнтези
Моя оценка

На настоящий момент список кандидаток на главную роль возглавляет Карен Гиллан, которая играла в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Неизвестно, ведет ли актриса официальные переговоры со студией, но Disney заинтересован в сотрудничестве с ней. Еще одним возможным вариантом является приглашение в картину темнокожей актрисы.

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Подробности сюжета пока держатся в секрете, хотя ранее в сети высказывались предположения о том, что новая история будет посвящена рыжеволосой пиратке Рэдд. Продюсером ленты выступает Джерри Брукхаймер.

Бюджет предстоящей картины оценивается в $100 млн. Скорее всего, новые «Пираты» будут сняты не для стримингового сервиса Disney+, а для кинопроката.

«Пираты Карибского моря» с Деппом в главной роли — одна из самых успешных серий фильмов не только у Disney, но вообще в кинематографе. В рамках франшизы с 2003 по 2017 год сняли пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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