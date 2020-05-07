СМИ узнали, кто может заменить Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», Карен Гиллан | Источник: Legion-Media.ru

На настоящий момент список кандидаток на главную роль возглавляет Карен Гиллан, которая играла в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Неизвестно, ведет ли актриса официальные переговоры со студией, но Disney заинтересован в сотрудничестве с ней. Еще одним возможным вариантом является приглашение в картину темнокожей актрисы.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, хотя ранее в сети высказывались предположения о том, что новая история будет посвящена рыжеволосой пиратке Рэдд. Продюсером ленты выступает Джерри Брукхаймер.