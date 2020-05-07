СМИ узнали, кто может заменить Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Disney продолжает разрабатывать перезапуск «Пиратов Карибского моря», пишет The DisInsider. По данным источника портала, студия уже выбирает актрису на роль женского персонажа, который окажется в центре событий нового фильма. Издание при этом подчеркивает, что возвращения капитана Джека Воробья (Джонни Депп) зрителям, вероятно, ждать не стоит.
На настоящий момент список кандидаток на главную роль возглавляет Карен Гиллан, которая играла в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Неизвестно, ведет ли актриса официальные переговоры со студией, но Disney заинтересован в сотрудничестве с ней. Еще одним возможным вариантом является приглашение в картину темнокожей актрисы.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, хотя ранее в сети высказывались предположения о том, что новая история будет посвящена рыжеволосой пиратке Рэдд. Продюсером ленты выступает Джерри Брукхаймер.
«Пираты Карибского моря» с Деппом в главной роли — одна из самых успешных серий фильмов не только у Disney, но вообще в кинематографе. В рамках франшизы с 2003 по 2017 год сняли пять лент: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Пираты Карибского моря: На краю cвета», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».