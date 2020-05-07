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7 мая 2020, Кино Mail.ruновость

ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика»

Сообщается, что в съемках нового шоу, которые пройдут летом, примут участие более 1000 человек со всей России
Источник: Legion-Media.ru

Телеканал ТНТ начал поиск участников нового реалити-шоу «Золото Геленджика». Информация о кастинге появилась на официальном сайте телеканала. Отмечается, что героем проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 88 лет. Никаких специальных навыков не понадобится. Представители ТНТ отмечают:

Если тебе от 18 до 88 лет, ты здоров и активен и можешь пробежать 100 метров без ущерба для здоровья, мы ждем тебя в Геленджике!

Ожидается, что всего в шоу примут участие более 1000 человек со всей России. Съемки программы пройдут летом в Геленджике. Имя ведущего, а также другие подробности пока не разглашаются.

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