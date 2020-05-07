ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика»

Телеканал ТНТ начал поиск участников нового реалити-шоу «Золото Геленджика». Информация о кастинге появилась на официальном сайте телеканала. Отмечается, что героем проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 88 лет. Никаких специальных навыков не понадобится. Представители ТНТ отмечают:
Если тебе от 18 до 88 лет, ты здоров и активен и можешь пробежать 100 метров без ущерба для здоровья, мы ждем тебя в Геленджике!
Ожидается, что всего в шоу примут участие более 1000 человек со всей России. Съемки программы пройдут летом в Геленджике. Имя ведущего, а также другие подробности пока не разглашаются.