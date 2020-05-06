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6 мая 2020, Lenta.Ruновость

У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус

Петр Красилов лечится у себя дома
Петр Красилов | Источник: Legion-Media.ru

У российского актера театра и кино Петра Красилова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» вызвал скорую помощь 5 мая. После этого медики провели ему компьютерную томографию и другие исследования, в ходе которых выяснилось, что артист заражен COVID-19. В настоящее время он лечится дома.

5.9
Не родись красивой
2005/Россия12+мелодрама
Моя оценка

Красилов является заслуженным артистом России. Он также известен по фильмам и сериалам «Удиви меня», «Сильная слабая женщина», «Откуда берутся дети», «Королева льда», «Все смешалось в доме...», «Мамочка моя».

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