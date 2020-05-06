У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус

У российского актера театра и кино Петра Красилова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» вызвал скорую помощь 5 мая. После этого медики провели ему компьютерную томографию и другие исследования, в ходе которых выяснилось, что артист заражен COVID-19. В настоящее время он лечится дома.