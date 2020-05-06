Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок

Участница комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская, одержавшая победу во втором сезоне нового «Последнего героя» — шоу «Последний герой. Зрители против звезд», — за время съемок сбросила десять килограммов веса. Об этом она сообщила в инстаграме, отвечая на комментарии подписчиков.
По подсчетам Ангарской, на проекте она похудела на 7-10 килограммов. Актриса опубликовала в профиле фотографии с церемонии награждения.
Шоу снимали на острове Палаван, который входит в состав Филиппин. Участники шоу сражались за квартиру в Москве.
Перезапуск «Последнего героя» стартовал на канале ТВ-3 в 2019 году и столкнул команду звезд и команду экстрасенсов. Ведущей проекта стала Яна Троянова, победительницей — Анфиса Черных. В 2020-м зрители увидели второй сезон реалити, в котором, кроме Ангарской, приняли участие Лукерья Ильяшенко, Елена Проклова.
Российский «Последний герой» — адаптация зарубежного реалити-формата, придуманного в 1990-х. С 2001 по 2009 год шоу выходило на «Первом канале», самым известным ведущим был Сергей Бодров-мл.