Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием

30 апреля Филипп Киркоров отмечает день рождения: певцу, актеру и продюсеру исполнилось 53 года. Многие звезды телевидения, кино и шоу-бизнеса поздравили именинника в соцсетях и опубликовали свои снимки с артистом.
Нынешний супруг бывшей жены Киркорова Аллы Пугачевой опубликовал в качестве поздравления шуточный ролик из салона самолета, в котором именинник демонстрирует коллегам свою аптечку.
В подписи к видео Галкин похвалил предусмотрительность певца:
Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!
Артист опубликовал фото с совместного выступления с певцом и пожелал ему здоровья, счастья и радости.
Басков также назвал именинника ярким и не похожим ни на кого:
Вдохновения, новых хитов и творческих безумств! Не меняйся! Оставайся ярким, ни на кого как всегда не похожим, смелым в экспериментах, обожаемым публикой, влюбленным в музыку и любящим жизнь! Долгих лет!
Звезда «Дома 2» поблагодарила артиста за поддержку и дружбу и назвала его «феноменом»:
Мой друг, мой Король, мой Филипп! Я счастлива, что могу иметь возможность лично всегда тебе говорить, как я тебя люблю, ценю и уважаю. Ты — феномен, ты — легенда, ты — тот, на кого нужно равняться.
Певица добавила, что с удовольствием слушает вторую часть альбома Киркорова «Романы» и танцует под нее.
Актриса вспомнила, как Киркоров преподнес ей сюрприз, с трудом добравшись на творческий вечер, и показала кадры с этого события:
С днем рождения, великолепный и великодушный. Ты умеешь удивлять и радовать! Как в прошлом году ты сюрпризом приехал на мой благотворительный творческий вечер в Крыму, как шел пешком, чтоб не опоздать из-за пробки, как билось мое сердце, получая твою добрую рецензию после концерта.
Певец, который дважды участвовал в международном песенном конкурсе «Евровидение» при поддержке Киркорова, обратился к имениннику:
Такого огромного количества общих воспоминаний и моментов: важных и ответственных, трогательных и смешных, у меня не связано ни с одним другим артистом! Начиная еще с певческого конкурса «Утренняя звезда» 25 лет назад, когда я был еще юным исполнителем, а ты уже сидел в жюри и оценивал, и заканчивая нашими грандиозными поездками на «Евровидение».
Лазарев поблагодарил артиста за советы, поддержку и мотивацию. «Желаю тебе, чтобы никогда этот неуемный ребенок внутри тебя не становился усталым дядечкой! Пусть этот огонь в твоих глазах сияет всегда!» — подытожил певец.
Еще одна подопечная Киркорова на «Евровидении», занявшая на конкурсе в 2008 году второе место с песней именинника Shady Lady, пожелала ему счастья, любви и «бесконечных оваций».
«Мы столько прошли вместе! Это уже история. Что бы ни происходило в моей жизни, ты всегда говорил: набирай, вдруг что, я на связи. Быть рядом. Быть, а не казаться. Вот что важно! Просто быть, по-настоящему! Спасибо за дружбу и поддержку!» — тепло обратилась к артисту Лорак.
Филипп Киркоров — эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации. В 2002 году стал лауреатом кинофестиваля «Кинотавр»: его отметили за роль в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки».