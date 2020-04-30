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30 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Началась работа над «Иллюзией обмана 3»

В третьем фильме о команде виртуозных фокусников появятся как новые, так и уже знакомые зрителям герои
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 2»

В разработку запустили третью часть фильма «Иллюзия обмана», сообщает Variety. Сценаристом продолжения истории о виртуозных фокусниках, которые проворачивают ограбления во время своих шоу, станет Эрик Уоррен Сингер. Он ранее работал над «Аферой по-американски» режиссера Дэвида О. Расселла.

Детали сюжета пока неизвестны, однако издание подчеркивает, что в новом фильме появятся как новые, так и уже знакомые зрителям герои. Информации о том, какие именно актеры предыдущих лент войдут в каст третьей части, нет.

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году. В 2016-м зрители увидели продолжение истории. В лентах снялись Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Лиззи Каплан, Дэниэл Рэдклифф, Дэйв Франко.

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