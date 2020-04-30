Началась работа над «Иллюзией обмана 3»

В разработку запустили третью часть фильма « Иллюзия обмана », сообщает Variety. Сценаристом продолжения истории о виртуозных фокусниках, которые проворачивают ограбления во время своих шоу, станет Эрик Уоррен Сингер. Он ранее работал над « Аферой по-американски » режиссера Дэвида О. Расселла .

Детали сюжета пока неизвестны, однако издание подчеркивает, что в новом фильме появятся как новые, так и уже знакомые зрителям герои. Информации о том, какие именно актеры предыдущих лент войдут в каст третьей части, нет.