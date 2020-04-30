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30 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу

Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

После победы 30-летнего экс-участника группы MBAND Анатолия Цоя в шоу «Маска» на телеканале НТВ в его адрес прозвучали обвинения в плагиате. Белорусская певица PALINA заявила, что исполненный артистом в одном из выпусков проекта кавер на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» — копия сделанной ею аранжировки. Цой прокомментировал претензии исполнительницы.

В инстаграме экс-участник MBAND сообщил, что кавер был создан «с нуля» с разрешения родственников автора песни:

Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки! Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключен договор с мамой автора данной композиции — Татьяной Георгиевной Печенкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Маска» — российский аналог популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальная версия проекта была придумана в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.

6.8
Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
Моя оценка

Российская версия шоу стартовала в марте на телеканале НТВ. В жюри вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров. Помимо Цоя, в проекте участие приняли Лариса Долина, Карина Кокс, Антон Лирник, Влад Топалов, Лена Катина и другие артисты.

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