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29 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»

Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
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12
фотографий
12
фотографий

53-летний индийский и американский актер Ирфан Кхан, известный ролями в голливудских и болливудских фильмах, умер в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает BBC News.

Кхан скончался в больнице. Причина смерти не уточняется.

В 2018 году артист заявил, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль, он проходил лечение в Лондоне.

Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Песнь скорпионов», «Утопленник», «Пазл», «Шантаж» и «Инферно».

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