Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»

53-летний индийский и американский актер Ирфан Кхан, известный ролями в голливудских и болливудских фильмах, умер в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает BBC News.
Кхан скончался в больнице. Причина смерти не уточняется.
В 2018 году артист заявил, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль, он проходил лечение в Лондоне.
Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Песнь скорпионов», «Утопленник», «Пазл», «Шантаж» и «Инферно».