Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»

53-летний индийский и американский актер Ирфан Кхан , известный ролями в голливудских и болливудских фильмах, умер в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает BBC News.

В 2018 году артист заявил, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль, он проходил лечение в Лондоне.