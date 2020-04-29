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29 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса

К конкурсу впервые будут допущены фильмы, которые не выходили в прокат в кинотеатрах
Источник: Legion-Media.ru

Организаторы «Оскара» изменят правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

К конкурсу впервые будут допущены фильмы, которые не выходили в прокат в кинотеатрах из-за карантина, а были показаны только онлайн.

Отмечается, что ленты могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также основные и специальные для 93-й премии категории.

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Создатели фильмов, претендующих на попадание в одну из номинаций, должны будут опубликовать свои ленты на специальном сайте киноакадемиков в течение 60 дней с момента онлайн-премьеры. Измененный регламент будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес, показ картины в которых является обязательным условием для участия в конкурсе. Кроме того, фильм должен соответствовать и всем остальным требованиям.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, позже получившая название «Оскар», вручается с 1929 года. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе. Предыдущая, 92-я, церемония вручения премии состоялась в феврале 2020-го в театре «Долби», мероприятие прошло без ведущего. Полный список победителей «Оскара 2020» смотрите здесь.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших.

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