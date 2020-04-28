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28 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко

Телеведущий призвал не критиковать звезду «Орла и решки»
Иван Ургант и Регина Тодоренко

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высказался о травле ведущей тревел-шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко из-за слов о домашнем насилии:

Я могу выразить только свое мнение. Насилие в любом проявлении неприемлемо. Думаю, Регина это поняла после всего, что произошло.
Иван Ургант
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При этом он подчеркнул, что буллинг в интернете также является насилием. Тем, кто «активно выражает свое мнение», Ургант предложил действовать иначе: например, перечислить любую сумму в центр «Насилию.нет», занимающийся проблемой домашнего насилия.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью изданию Peopletalk. Ведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.

Отметим, что в 2019 году Тодоренко стала второй в рейтинге Forbes среди блогеров, больше всех зарабатывающих в инстаграме. По подсчетам журнала, годовой заработок ведущей составил $860 тыс. Примерно столько же на инстаграме за год заработала ведущая и певица Ольга Бузова.

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