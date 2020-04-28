Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко

Иван Ургант и Регина Тодоренко

Я могу выразить только свое мнение. Насилие в любом проявлении неприемлемо. Думаю, Регина это поняла после всего, что произошло. Иван Ургант

При этом он подчеркнул, что буллинг в интернете также является насилием. Тем, кто «активно выражает свое мнение», Ургант предложил действовать иначе: например, перечислить любую сумму в центр «Насилию.нет», занимающийся проблемой домашнего насилия.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью изданию Peopletalk. Ведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.