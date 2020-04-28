Плетнев и Бардуков вернулись к своим ролям в «Диверсанте»

«Первый канал» готовит к показу продолжение сериала «Диверсант» — драму «Диверсант. Крым» с Кириллом Плетневым, Алексеем Бардуковым, Дарьей Жовнер и Ангелиной Стречиной в главных ролях. Режиссером стал Дмитрий Иосифов.
Действие истории, которая состоит из четырех эпизодов, разворачивается летом 1942 года. Двое диверсантов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Однако план проваливается.
«Диверсант. Крым» — новая часть сериала «Диверсант», первый сезон которого вышел в 2004 году. В 2007 зрители увидели продолжение — «Диверсант. Конец войны». В двух первых частях драмы вместе с Бардуковым и Плетневым одну из главных ролей играл Владислав Галкин, ушедший из жизни в 2010 году. Кирилл Плетнев отметил:
Для меня эта история была очень ценной и очень личной именно в контексте нашей тройки, и для меня смерть Влада Галкина — непоправимая потеря. А выходить в составе двух человек, без Влада, — непривычно. Но в то же время вновь надеть форму, которая была на съемках второго сезона, влезть в этот размер и работать снова со своим другом Лешей Бардуковым — это, конечно же, очень здорово!
Бардуков поддержал коллегу, отметив, что соскучился по своему герою и совместной работе с Плетневым. Актер добавил, что главной целью нового сезона стало не повторение старой истории, а демонстрация развития персонажей.
«Первый канал» покажет «Диверсант. Крым» 9 мая.