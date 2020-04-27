Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины

Вылечившись от коронавируса, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон предложили свою кровь в качестве материала для разработки вакцины от COVID-19. Об этом актер сообщил в подкасте радиокомпании NPR Wait Wait…Don't Tell Me!, передает Variety. Издание приводит слова Хэнкса:

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Мы узнали, что в нашей крови есть антитела. Мы не просто занялись этим вопросом, мы спросили: «Вы хотите нашей крови? Можем ли мы дать плазму?» Том Хэнкс

Актер также в шутку заявил, что придумал название вакцины, для разработки которой будет использоваться его кровь. «Я хотел бы назвать ее „Хэнкциной“», — отметил он.

Напомним, Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом в начале марта в Австралии на съемках нового биографического фильма об Элвисе Пресли. Картину снимает австралийский кинорежиссер Баз Лурман. К концу месяца супруги побороли COVID-19, после чего актер заверил, что они с женой чувствуют себя «просто отлично». В настоящее время Хэнкс и Уилсон находятся в Лос-Анджелесе.