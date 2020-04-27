Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
От Дулиттла до Аладдина: 30 добрых фильмов для всей семьи
15 фильмов
15 воодушевляющих фильмов про поиск смысла жизни
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
27 апреля 2020, Газета.Ruновость

Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины

Актер и его жена излечились от коронавируса
Том Хэнкс | Источник: Legion-Media.ru

Вылечившись от коронавируса, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон предложили свою кровь в качестве материала для разработки вакцины от COVID-19. Об этом актер сообщил в подкасте радиокомпании NPR Wait Wait…Don't Tell Me!, передает Variety. Издание приводит слова Хэнкса:

Что полезно знать
Если сидишь дома
Мы узнали, что в нашей крови есть антитела. Мы не просто занялись этим вопросом, мы спросили: «Вы хотите нашей крови? Можем ли мы дать плазму?»
Том Хэнкс

Актер также в шутку заявил, что придумал название вакцины, для разработки которой будет использоваться его кровь. «Я хотел бы назвать ее „Хэнкциной“», — отметил он.

Напомним, Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом в начале марта в Австралии на съемках нового биографического фильма об Элвисе Пресли. Картину снимает австралийский кинорежиссер Баз Лурман. К концу месяца супруги побороли COVID-19, после чего актер заверил, что они с женой чувствуют себя «просто отлично». В настоящее время Хэнкс и Уилсон находятся в Лос-Анджелесе.

Также о заражении коронавирусом сообщали Ольга Куриленко и Идрис Эльба, которые впоследствии также побороли заболевание.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Том Хэнкс
Tom Hanks
Том Круз получает $7 тыс. за одно слово в кадре
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Звезды популярных сериалов обратились к врачам
Андрей Малахов сдал тест на коронавирус
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Снят первый художественный фильм о коронавирусе
Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт
Россияне в самоизоляции смотрят телевизор по четыре часа в день
Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом
Опустевшие города из фильмов-катастроф: 19 впечатляющих кадров
У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
В Китае покажут «Мстителей», чтобы вернуть зрителей в кино
Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома
Максимова и Корешков вместе представили новый сериал
Изгои: 13 героев фильмов, которым пришлось несладко в изоляции
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
18-летняя британка похудела на 53 килограмма без операций (фото) Хотя врачи говорили, что это невозможно.
Популярные темы на «Детях»
Южный остров, Новая Зеландия 282
Я понимаю, что эта тема всех уже достала)) 213
Четверка 135
Геометрия 7 класс. И разминка для нашего ума. Присоединяйтесь! 94
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Hi-Tech
Раскрыты главные «секреты» телефона Путина Стало понятно, как президент делает звонки
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь