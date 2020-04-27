Том Круз получает $7 тыс. за одно слово в кадре

Аналитики подсчитали, сколько денег получают голливудские звезды за каждое произнесенное в кадре слово. Абсолютным лидером рейтинга портала Casumo оказался Том Круз: одно его слово в среднем стоит $7 тыс. За каждые десять секунд работы на съемочной площадке актер получает более $200 тыс. При этом Крузу часто платят не только традиционный гонорар за фильм, но также процент от прибыли.