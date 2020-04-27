Том Круз получает $7 тыс. за одно слово в кадре

Аналитики подсчитали, сколько денег получают голливудские звезды за каждое произнесенное в кадре слово. Абсолютным лидером рейтинга портала Casumo оказался Том Круз: одно его слово в среднем стоит $7 тыс. За каждые десять секунд работы на съемочной площадке актер получает более $200 тыс. При этом Крузу часто платят не только традиционный гонорар за фильм, но также процент от прибыли.
На втором месте в «мужском» рейтинге расположился Курт Рассел, который зарабатывает $5,6 тыс. долларов. На третьей строчке — Джонни Депп ($4,8 тыс.). В топ-10 также вошли Дензел Вашингтон, Леонардо ДиКаприо, Брюс Уиллис, Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Том Хэнкс, Брэд Питт.
Среди актрис первое место занимает Кэмерон Диаз, которая в среднем получает $4,6 тыс. за одно слово. Также в список попали Кортни Кокс, Джоди Фостер, Джулия Робертс, Холли Берри, Николь Кидман, Нив Кэмпбелл, Дженнифер Лоуренс, Сигурни Уивер, Дженнифер Лопез.
Портал проанализировал также конкретные фильмы, в которых звезды получали больше всего денег за одно сказанное в кадре слово. Так, в картине «Солдат» Курт Рассел произнес 407 слов и заработал за каждое по $36,8 тыс. В первую пятерку также вошли ленты «Битва титанов» (Лиам Нисон, $35,2 тыс. за одно слово), «Алиса в стране чудес» (Джонни Депп, $34 тыс. за одно слово), «Миссия: невыполнима» (Том Круз, $21,5 тыс. за одно слово), «Миссия: невыполнима 2» (Том Круз, $20,1 тыс. за одно слово).
В аналогичном «женском» рейтинге первая пятерка выглядит так: «11 друзей Оушена» (Джулия Робертс, $14,5 тыс.), «Двенадцать друзей Оушена» (Джулия Робертс, $12,3 тыс.), «Крик 4» (Кортни Кокс, $11 тыс.), «Очень плохая училка» (Кэмерон Диаз, $8,2 тыс.), «Королевство» (Дженнифер Гарнер, $7,7 тыс.).