Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»

Юлия Снигирь стала одной из первых объявленных лауреатов кинопремии «Ника». Актриса должна получить специальный приз за исполнение роли в международном проекте — сериале «Новый Папа» режиссера Паоло Соррентино.
Церемония вручения кинопремии «Ника 2020» должна была состояться в марте, однако из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли ее на осень. В инстаграме Снигирь рассказала, что хочет скорее взять в руки заветную статуэтку:
Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию «Ника», чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале «Новый Папа». Такое вот признание.
Юлия Снигирь сыграла в «Новом Папе» жену лекаря, который выхаживает персонажа Джуда Лоу. Также в шоу снялись Джон Малкович, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон.
«Новый Папа» — продолжение сериала «Молодой Папа» режиссера Паоло Соррентино. Премьера состоялась в январе 2020 года. Актерскую игру Снигирь в сериале высоко оценили как создатели шоу, так и зрители.