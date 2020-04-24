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24 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»

Актриса должна получить один из специальных призов кинопремии
Кадр из сериала «Новый Папа»

Юлия Снигирь стала одной из первых объявленных лауреатов кинопремии «Ника». Актриса должна получить специальный приз за исполнение роли в международном проекте — сериале «Новый Папа» режиссера Паоло Соррентино.

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Церемония вручения кинопремии «Ника 2020» должна была состояться в марте, однако из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли ее на осень. В инстаграме Снигирь рассказала, что хочет скорее взять в руки заветную статуэтку:

Если совсем честно, то очень хочется надеть красивое платье и отправиться на премию «Ника», чтобы получить свою статуэтку, которую мне планировали вручить за роль в сериале «Новый Папа». Такое вот признание.
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь сыграла в «Новом Папе» жену лекаря, который выхаживает персонажа Джуда Лоу. Также в шоу снялись Джон Малкович, Сесиль де Франс, Людивин Санье, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон.

8.2
Молодой Папа
2016/США, Испания, Италия, Франция12+драма
Моя оценка

«Новый Папа» — продолжение сериала «Молодой Папа» режиссера Паоло Соррентино. Премьера состоялась в январе 2020 года. Актерскую игру Снигирь в сериале высоко оценили как создатели шоу, так и зрители.

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