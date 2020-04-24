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24 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова

В «Бой с Герлс» супруги выступали за разные команды

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов приняли участие в съемках шоу «Бой с Герлс» на канале «Пятница!». По правилам игры участники делятся на две команды — женскую и мужскую — и они проходят череду смешных конкурсов и заданий, чтобы выяснить, кто остроумнее, быстрее и смешнее.

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К Тодоренко присоединились Юлианна Караулова и звезда шоу Stand Up Виктория Складчикова. В команду Топалова попали Тимур Родригез и ведущий Владимир Маркони. По ходу конкурсов Тодоренко и Топалову пришлось объяснять своим командам слова с кляпом во рту, а Родригез и Караулова устроили рэп-баттл.

Бой с Герлс
2020/Россияюмористическое
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«Бой с Герлс» выходит на канале «Пятница!» с апреля 2020. Ведущие передачи — Екатерина Варнава и Александр Гудков.

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