Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова

Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов приняли участие в съемках шоу «Бой с Герлс» на канале «Пятница!». По правилам игры участники делятся на две команды — женскую и мужскую — и они проходят череду смешных конкурсов и заданий, чтобы выяснить, кто остроумнее, быстрее и смешнее.