Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение

Американский ситком «Парки и зоны отдыха» получит продолжение в виде получасового специального эпизода, посвященного пандемии коронавируса. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте шоу. Судя по всему, актеры приняли участие в съемках, не выходя из дома.
В специальном выпуске появятся все главные герои сериала в исполнении Эми Полер, Ника Оффермана, Обри Плазы, Криса Пратта, Азиза Ансари, Джима О’Хейра, Ретты, Рашиды Джонс, Адама Скотта и Роба Лоу. В работе над эпизодом принимал участие создатель «Парков и зон отдыха» Майкл Шур.
Шоу стало лауреатом таких премий, как Critics' Choice Television Award, «Золотой глобус» и American Comedy Awards. Пожертвования зрителей специального выпуска «Парков и зон отдыха» пойдут на благотворительность. Его премьера запланирована на 30 апреля.