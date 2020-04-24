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24 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение

Специальный эпизод шоу «Парки и зоны отдыха» будет посвящен пандемии
Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

Американский ситком «Парки и зоны отдыха» получит продолжение в виде получасового специального эпизода, посвященного пандемии коронавируса. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте шоу. Судя по всему, актеры приняли участие в съемках, не выходя из дома.

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В специальном выпуске появятся все главные герои сериала в исполнении Эми Полер, Ника Оффермана, Обри Плазы, Криса Пратта, Азиза Ансари, Джима О’Хейра, Ретты, Рашиды Джонс, Адама Скотта и Роба Лоу. В работе над эпизодом принимал участие создатель «Парков и зон отдыха» Майкл Шур.

Ситком «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009 по 2015 год на NBC. Мокьюментари-сериал, насчитывающий семь сезонов, рассказывает о приключениях сотрудников муниципальных властей из отдела парков и зон отдыха.

Шоу стало лауреатом таких премий, как Critics' Choice Television Award, «Золотой глобус» и American Comedy Awards. Пожертвования зрителей специального выпуска «Парков и зон отдыха» пойдут на благотворительность. Его премьера запланирована на 30 апреля.

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