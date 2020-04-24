Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение

Американский ситком « Парки и зоны отдыха » получит продолжение в виде получасового специального эпизода, посвященного пандемии коронавируса . Об этом сообщается в твиттер-аккаунте шоу. Судя по всему, актеры приняли участие в съемках, не выходя из дома.

Ситком «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009 по 2015 год на NBC. Мокьюментари-сериал, насчитывающий семь сезонов, рассказывает о приключениях сотрудников муниципальных властей из отдела парков и зон отдыха.