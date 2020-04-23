Выросшая дочь Фиби из «Друзей» раскрыла подробности съемок

В пятом сезоне героиня сериала « Друзья » Фиби, которую играла актриса Лиза Кудроу , становится суррогатной матерью для своего брата и его возлюбленной — и рожает тройню. Александрия Цимох, появившаяся в кадре в роли одной из тройняшек, раскрыла некоторые подробности съемок в своем аккаунте в Тиктоке.

Так, Цимох рассказала, что детей Фиби играли на самом деле не тройняшки, а четверняшки: сама Александрия и три ее брата — Пол, Джастин и Коул. При этом, согласно сюжету, у Фиби рождаются две девочки и мальчик, поэтому один из братьев появился в сериале в роли девочки, над чем, по словам Александрии, до сих пор подшучивают члены семьи.