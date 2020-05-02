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2 мая 2020, Кино Mail.ruстатья

Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете

Хорошего фильма должно быть много — в этом твердо убеждены режиссеры этих кинополотен, погружающих нас в долгие и очень захватывающие путешествия по судьбам и эпохам. И если раньше вам всегда не хватало времени посмотреть их, то это ваш шанс
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«Тэсс»

Сколько идет: 3 часа 6 минут

Экранизация романа Томаса Харди от режиссера Романа Полански рассказывает о непростой судьбе красавицы-крестьянки Тэсс. В роли нимфетки — завораживающая Настасья Кински, чья героиня весь фильм страдает от мужчин, норовящих воспользоваться ее невинностью, бросить ее и предать. Все это — в изумительных декорациях викторианской Англии и под пронзительную музыку.

Далее: «Дикая груша»
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«Дикая груша»

Сколько идет: 3 часа 8 минут

Неторопливая турецкая драма Нури Бильге Джейлана разворачивается в живописных пейзажах холмистой деревушки Чанаккале. Здесь живет молодой писатель, жаждущий вырваться из наскучившего быта в насыщенную жизнь большого города. Исполненная множества психологических нюансов, рефлексии и отчаянных стремлений, эта созерцательная картина приковывает к экрану на протяжении всех трех часов.

Далее: «Апокалипсис сегодня»
3/10

«Апокалипсис сегодня»

Сколько идет: 3 часа 14 минут

Съемки самого масштабного киновысказывания об одном из главных травматических эпизодов в американской истории, Вьетнамской войне, оказались и самыми травматичными в карьере режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Тайфун, инфаркт Мартина Шина и невыносимое поведение на площадке Марлона Брандо — возможно, именно поэтому в картине настолько достоверно изображено торжество безумия, царящее на войне. Этот трехчасовой эпик определенно стоит смотреть ради его впечатляющего размаха — правда, есть вероятность, что потом вас еще некоторое время будет преследовать ни с чем не сравнимый запах напалма по утрам.

Далее: «Однажды в Америке»
4/10

«Однажды в Америке»

Сколько идет: 3 часа 49 минут

Добротная криминальная драма легендарного итальянского режиссера Серджио Леоне, рассказывающая истории жизни нескольких отчаянных парней. Они встретились в ревущие двадцатые годы, наполненные звуками джаза и самыми амбициозными мечтами, когда каждый бродяга мог стать миллионером. Эту чрезвычайно увлекательную историю о дружбе, которую невозможно утопить в реках крови, разыгрывает великолепный актерский ансамбль, включающий Роберта Де Ниро и совсем еще юную и прелестную Дженнифер Коннелли.

Далее: «Унесенные ветром»
5/10

«Унесенные ветром»

Сколько идет: 3 часа 58 минут

Пышное кинополотно с ослепляюще красивыми Вивьен Ли и Кларком Гейблом растянулось почти на четыре часа (формально картина делится на две части с антрактом, однако воспринимается она категорически как единое и неразрывное целое). За это время непростые отношения своенравной Скарлетт О'Хары и пылкого Ретта Батлера успевают пройти сквозь огонь войны, накал страстей и скопить немало проблем. И пока Скарлетт обещает подумать о них завтра, вы можете посмотреть эту невероятно захватывающую историю прямо сейчас.

Далее: «Клеопатра»
6/10

«Клеопатра»

Сколько идет: 4 часа 3 минуты

Четырехчасовой пеплум о прекрасной Клеопатре поражает великолепием декораций и костюмов Древнего Египта не меньше, чем царственной красотой Элизабет Тейлор, словно рожденной для этой роли. Хитросплетение множества сюжетных линий, неподдельная химия между Клеопатрой и Марком Антонием (по окончании съемок Тейлор и Ричард Бертон ушли от своих супругов и поженились) и статус главного кассового провала Голливуда 60-х — «Клеопатра» и по сей день остается культовым произведением, притягивающим зрительский интерес.

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Далее: «Лиссабонские тайны»
7/10

«Лиссабонские тайны»

Сколько идет: 4 часа 32 минуты

Сложно заподозрить в этой изысканной и неспешной костюмной драме динамичное действие, закручивающееся подобно старинному свитку, перебрасывающее зрителя из настоящего в прошлое, из одного флэшбека в другой. Однако 104-й фильм чилийца Рауля Руиса настолько погружает нас в XIX век, в мир приключений, страстей, мистификаций и сильных чувств, что действительно не дает скучать ни секунды из своего внушительного хронометража.

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Далее: «Когда наступит конец света»
8/10

«Когда наступит конец света»

Сколько идет: 4 часа 40 минут

Вим Вендерс, чье творчество расцвело еще в 1970-е вместе с волной «нового немецкого кино», в 1991 году снял фантастическую драму, заглядывающую на восемь лет вперед. Прославившийся своими метафизическими роуд-муви, автор и в этот раз не изменяет себе, отправляя героев в путешествие по странам и континентам в ожидании конца света. Проект мечты Вендерса имел длительную стадию подготовки и, конечно же, не мог обойтись без режиссерской версии, длящейся более четырех с половиной часов.

Далее: «Фанни и Александр»
9/10

«Фанни и Александр»

Сколько идет: 5 часов 12 минут

Обманчиво праздничное и нарядное кино Ингмара Бергмана представляет собой, как всегда, чуткое и глубокое размышление о детстве и трагичном опыте перехода во взрослую жизнь. Фанни и Александр — дети, глазами которых показана судьба одного семейства, хранящего свои тайны, страдания, грехи и разочарования. Это объемное произведение в пяти актах с прологом и эпилогом имеет расширенную пятичасовую телеверсию, и именно ее сам Бергман называл главной.

Далее: «Двадцатый век»
10/10

«Двадцатый век»

Сколько идет: 5 часов 18 минут

Колоссальный успех эротической драмы «Последнее танго в Париже» позволил Бернардо Бертолуччи взяться за монументальный труд, вылившийся в пятичасовую эпопею о дружбе двух итальянцев из разных сословий (молодые и красивые Де Ниро и Депардье). Рисуя печальный портрет поколения людей, чьи судьбы были сломаны двумя войнами и фашистским режимом, лента сочетает в себе небывалый размах с присущей художнику чувственностью и еще большей откровенностью, чем в его предыдущей работе.

Далее: «Тэсс»
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