Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете

Вим Вендерс, чье творчество расцвело еще в 1970-е вместе с волной «нового немецкого кино», в 1991 году снял фантастическую драму, заглядывающую на восемь лет вперед. Прославившийся своими метафизическими роуд-муви, автор и в этот раз не изменяет себе, отправляя героев в путешествие по странам и континентам в ожидании конца света. Проект мечты Вендерса имел длительную стадию подготовки и, конечно же, не мог обойтись без режиссерской версии, длящейся более четырех с половиной часов.