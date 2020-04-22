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22 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома

Анна Банщикова поддержала всех, кто соблюдает режим самоизоляции
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Исполнительница главной роли в сериале «Первого канала» «Ищейка» Анна Банщикова призвала зрителей соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Актриса опубликовала в инстаграме кадр из сериала, на котором можно увидеть актеров в медицинских масках. Судя по всему, маски появились на снимке благодаря фоторедактору.

Банщикова написала:

Что полезно знать
Если сидишь дома
Сидим дома и соблюдаем карантин! Придем — проверим.
Анна Банщикова

Сериал с Банщиковой в главной роли основан на американском детективном шоу, которое при переводе на русский язык также получило название «Ищейка». Сюжет российской адаптации строится вокруг следователя уголовного розыска Александры Кушнир, распутывающей непростые дела. Весной 2020 года на «Первом канале» начал выходить четвертый сезон сериала. По сюжету, главная героиня теперь не только продолжает строить карьеру, но и занимается воспитанием маленького сына. Помимо Банщиковой, в шоу снялись ее дочка Маша, а также актеры Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Кот.

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