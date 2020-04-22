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22 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Началась работа над приквелом «Голодных игр»

Главным героем фильма станет тиран Кориолан Сноу
Кадр из фильма «Голодные игры»

Фильм-приквел франшизы «Голодные игры» — «Баллада о певчих птицах и змеях» — официально запущен в работу, сообщает Entertaiment Tonight со ссылкой на заявление студии Lionsgate, которая занимается производством картины. В основу ленты ляжет роман «Баллада о певчих птицах и змеях» Сьюзан Коллинз — автора книг, по которым ранее снимали «Голодные игры».

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Режиссером назначен Френсис Лоуренс — постановщик фильмов «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». Сценаристом выступит Майкл Арндт («Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Маленькая мисс Счастье», «Звездные войны: Пробуждение силы»).

Главным героем новой картины станет тиран Кориолан Сноу. Лента расскажет о молодости будущего президента вымышленного тоталитарного государства Панем, в котором каждый год проходит «бойня» между детьми и подростками. В «Голодных играх» роль злодея исполнял Дональд Сазерленд, кто сыграет героя в молодости, пока неизвестно.

Первая книга трилогии «Голодные игры» вышла в 2008 году. Действие разворачивается в постапокалиптическом государстве, где выбранные жребием дети вынуждены сражаться друг с другом в развлекательном шоу на выживание. Роман экранизировали в 2012 году, затем для киноэкрана адаптировали также остальные книги серии. Роли в картинах исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон.

Книга «Баллада о певчих птицах и змеях» готовится к публикации в мае 2020 года. Дата премьеры экранизации пока не сообщается.

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