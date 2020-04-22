Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
От Дулиттла до Аладдина: 30 добрых фильмов для всей семьи
15 фильмов
15 воодушевляющих фильмов про поиск смысла жизни
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
22 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус на самоизоляции играет беременную в новом сериале

Актриса заинтриговала подписчиков снимком в образе
Во время загрузки произошла ошибка.

Кристина Асмус сообщила, что  принимает участие в съемках сериала, и показала фото в образе своей героини, признавшись, что играет беременную.

В посте актриса подшутила над подписчиками: подпись к фото с накладным животом она начала намеками на «беременность».

Новость
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью <...> [Рассказать] о новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции.
Кристина Асмус

Как рассказала Асмус, она задействована в сериале в формате скринлайф с «бомбическим актерским составом». Актриса не раскрыла ни названия проекта, ни имени режиссера и коллег по съемкам, однако пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

Скринлайф — формат фильма или сериала, где действия разворачиваются на экранах компьютеров и других гаджетов. Название нового проекта Кристина пока не раскрыла, другие подробности съемок не разглашаются.

Асмус получила известность благодаря съемкам в сериале ТНТ «Интерны». Также на счету Кристины — роли в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...», «Легок на помине», «Что творят мужчины», «Zолушка». В скором времени готовятся к выходу новые проекты с участием актрисы — мелодрама «Китобой», детективный сериал «Герой по вызову», комедия «Булки».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кристина Асмус
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Джей Джей Абрамс выпустит спин-офф «Сияния»
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Николь Кидман получила роль в новом сериале
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Ивлеева (случайно!) поговорила с Лето и позвала его в свое шоу
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
Цыганов и Ходченкова вместе снимаются в новом сериале
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Стало известно, кто сыграет невест Дракулы в новом сериале
Ума Турман и звезда «Теории большого взрыва» снимутся вместе
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
«Роль всей моей жизни»: Хью Джекман отметил трехлетие «Логана»
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Брэд Питт стал ведущим самого короткого прогноза погоды (видео) На экране он появился лишь на несколько секунд
Популярные темы на «Детях»
"Нас всех чипируют и вакцинируют!" Верите слухам? 441
Поэтический конкурс № 16 ("Свобода"). Голосование 383
А у меня предприятие работает... 246
Кто-нибудь знает женщин, которые никогда не работали? 197
Леди
Девушка экс-мужа Пелагеи восхитила сеть роскошной фигурой (фото) Мария скучает по путешествиям.
Здоровье
Минус полкило в неделю и спасенная печень: личный опыт Читатель проекта Здоровье Mail.ru рассказал о том, как долго и безуспешно боролся с лишним весом и смог в итоге найти оптимальный выход.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь