Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн ответил в сториз на вопросы фанатов о том, какие актеры, по его мнению, являются лучшими исполнителями ролей Человека-паука и Бэтмена.
Так, Ганн считает, что Человека-паука лучше всех сыграл 23-летний Том Холланд (сольные фильмы о герое — «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома»).
Говоря о самом удачном киновоплощении Бэтмена, Ганн назвал 46-летнего Кристиана Бэйла, сыгравшего в трилогии Кристофера Нолана — лентах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Также режиссер отметил, что главным Джокером, на его взгляд, можно считать Хоакина Феникса («Джокер»).
Роль Человека-паука, помимо Тома Холланда, исполняли Тоби Магуайр («Человек-паук», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении»), Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»).
Бэтмена, помимо Кристиана Бэйла, на экране воплощали Майкл Китон («Бэтмен», «Бэтмен возвращается»), Бен Аффлек («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости»). Что касается Джокера, то в него перевоплощались Джек Николсон («Бэтмен» с Майклом Китоном), Хит Леджер («Темный рыцарь»).
Джеймс Ганн в настоящее время работает над фильмами «Стражи Галактики. Часть 3» и «Отряд самоубийц 2». Предполагается, что оба фильма выйдут в 2021 году.