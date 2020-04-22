Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино

Режиссер « Стражей Галактики » Джеймс Ганн ответил в сториз на вопросы фанатов о том, какие актеры, по его мнению, являются лучшими исполнителями ролей Человека-паука и Бэтмена.

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