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22 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино

Джеймс Ганн пообщался с поклонниками в инстаграме

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн ответил в сториз на вопросы фанатов о том, какие актеры, по его мнению, являются лучшими исполнителями ролей Человека-паука и Бэтмена.

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Так, Ганн считает, что Человека-паука лучше всех сыграл 23-летний Том Холланд (сольные фильмы о герое — «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома»).

Говоря о самом удачном киновоплощении Бэтмена, Ганн назвал 46-летнего Кристиана Бэйла, сыгравшего в трилогии Кристофера Нолана — лентах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Также режиссер отметил, что главным Джокером, на его взгляд, можно считать Хоакина ФениксаДжокер»).

Роль Человека-паука, помимо Тома Холланда, исполняли Тоби МагуайрЧеловек-паук», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении»), Эндрю ГарфилдНовый Человек-паук», «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»).

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Бэтмена, помимо Кристиана Бэйла, на экране воплощали Майкл КитонБэтмен», «Бэтмен возвращается»), Бен АффлекБэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости»). Что касается Джокера, то в него перевоплощались Джек Николсон («Бэтмен» с Майклом Китоном), Хит Леджер («Темный рыцарь»).

Отметим, ранее Ганн уже подчеркивал, что среди актеров, сыгравших Человека-паука, отдает предпочтение именно Тому Холланду. А вот его мнение о Джокере изменилось: прежде он называл в числе любимых Хита Леджера.

Джеймс Ганн в настоящее время работает над фильмами «Стражи Галактики. Часть 3» и «Отряд самоубийц 2». Предполагается, что оба фильма выйдут в 2021 году.

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