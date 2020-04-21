Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь

Идрис Эльба cообщил, что их с женой, моделью Сабриной Доур, жизнь «перевернулась» после того, как они переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, передает AP News. Британский актер заявил, что перенесенный опыт был «определенно страшным, тревожным и нервным».

Эльба выразил мнение, что теперь люди по всему миру ежегодно должны «проводить неделю на карантине для того, чтобы просто помнить это время», а также «друг друга».