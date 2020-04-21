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21 апреля 2020, Газета.Ruновость

Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь

Идрис Эльба уверен, что теперь люди по всему миру ежегодно должны проводить неделю на карантине
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9
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9
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Идрис Эльба cообщил, что их с женой, моделью Сабриной Доур, жизнь «перевернулась» после того, как они переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, передает AP News. Британский актер заявил, что перенесенный опыт был «определенно страшным, тревожным и нервным».

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Эльба выразил мнение, что теперь люди по всему миру ежегодно должны «проводить неделю на карантине для того, чтобы просто помнить это время», а также «друг друга».

Актер сообщил о положительном результате на коронавирус в середине марта. Эльба тогда уведомил, что самоизолировался, несмотря на отсутствие серьезных симптомов болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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