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20 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Новых Мстителей может возглавить Капитан Марвел

СМИ предполагают, что команду супергероев представят в новом сольном фильме о Кэрол Дэнверс
Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон может возглавить новую команду Мстителей, сообщает MCU Cosmic. По слухам, в очередном сольном фильме о ней — «Капитан Марвел 2» (продолжении ленты «Капитан Марвел») — создатели планируют представить зрителям обновленный состав Мстителей.

Возможно, команда супергероев, которая появится в фильме, будет носить название Новые мстители. Пока неизвестно, однако, какие персонажи комиксов Marvel могут в нее войти.

Портал подчеркивает, что, по неподтвержденной пока информации, в планах у компании Disney, которая занимается экранизацией комиксов Marvel, — не ограничиваться всего лишь одной новой командой супергероев, а выпустить параллельно сериал о другой группе персонажей: Молодых мстителях.

Отметим, что последний фильм о прежних Мстителях — «Мстители: Финал» — стал самым кассовым в истории киновселенной Marvel и вторым самым кассовым в прокате США. О команде супергероев были также сняты ленты «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности».

Премьера картины «Капитан Марвел 2» запланирована на 7 июля 2022 года.

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