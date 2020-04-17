Деми Мур стала блондинкой ради роли: первые кадры в новом образе

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Стриминговая платформа Peacock показала первый трейлер сериала «Дивный новый мир», в котором одну из ролей исполнила Деми Мур. Шоу, основанное на произведении Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», рассказывает о мире будущего, где потребление возведено в культ, а общество поделено на касты.

Деми Мур предстанет на экране в непривычном образе: на кадрах видно, что у ее героини — пепельно-белые волосы.