Деми Мур стала блондинкой ради роли: первые кадры в новом образе

Стриминговая платформа Peacock показала первый трейлер сериала «Дивный новый мир», в котором одну из ролей исполнила Деми Мур. Шоу, основанное на произведении Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», рассказывает о мире будущего, где потребление возведено в культ, а общество поделено на касты.
Деми Мур предстанет на экране в непривычном образе: на кадрах видно, что у ее героини — пепельно-белые волосы.
Помимо Мур, роли в новом сериале исполняют Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Джозеф Морган, Эд Стоппард и другие.
Премьера «Дивного нового мира» намечена на 2020 год, точная дата пока не называется.