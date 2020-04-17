Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
20 фильмов
Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях
50 фильмов
Кино унисекс: 50 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
10 фильмов
10 любопытных фильмов, которые вы не успели посмотреть в кино
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
17 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Фанаты обеспокоены здоровьем резко похудевшего Чедвика Боузмана

На новом видео в своем инстаграме актер, по мнению подписчиков, выглядит неузнаваемо
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

42-летний актер Чедвик Боузман, звезда супергеройского фильма Marvel «Черная Пантера», записал в инстаграме видеообращение, в котором рассказал о благотворительном проекте, работающем во время пандемии коронавируса. Фанаты артиста в комментариях начали беспокоиться из-за того, что тот выглядит крайне худым. Вероятно, Боузман сбросил вес ради одной из новых ролей.

6.8
Черная Пантера
2018/США16+драмабоевикфантастика
Моя оценка

Артиста попросили выпустить отдельный пост с разъяснениями по состоянию собственного здоровья, однако он не раскрыл никаких деталей и целей похудения. «Надеюсь, ты в порядке, выглядишь совсем иначе», «Я его сперва даже не узнал. Не нравится мне эта потеря веса», — отметили пользователи сети.

Журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Портал Screen Rant предположил, что Боузман резко похудел для съемок в военной драме Спайка Ли «Пять корешей».

«Пять корешей» — история ветеранов Вьетнамской войны, которые возвращаются в джунгли, чтобы вновь обрести себя. Оказавшись там, где однажды им грозила смерть, герои пытаются спасти друга, потерявшего свой путь. Кроме Боузмана, в ленте должны появиться Джанкарло Эспозито, Жан Рено.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Черная Пантера
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Пять корешей
Летучая покинула «Танцы со звездами» из-за травмы
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Ксения Собчак заподозрила, что уже переболела коронавирусом
У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Ведущие канала «Россия 24» перешли на работу из дома
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Приговоренный к 23 годам тюрьмы Вайнштейн заболел коронавирусом
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
«Игра престолов» довела актера до тревожности и заикания
Пегова стала брюнеткой ради новой роли
Съемки фильма «При жизни» перенесли из-за инсульта Катрин Денев
Сябитовой понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
Холли Берри получила травму на съемках
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
Боярский ответил на новости о плохом самочувствии на съемках
Ведьмы и колдуньи: 20 страшных перевоплощений красивых актрис
Я — легенда: актрисы, сыгравшие великих кинозвезд трудной судьбы
Любовь Аксенова сменила имидж ради новой роли
Профессор Шварценеггер и бабушка Бледанс: киноновости недели
Всех и сразу: актеры, сыгравшие много ролей в одном фильме
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты
Сыгравший Джокера Хоакин Феникс рассказал, как худел на 24 кг
Ходченкова и Ян Гэ удивили необычными образами на съемках
«Похожа на мужика с косой»: Вилкова показала себя на съемках
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Мороз показала «беременный» живот на съемках нового сериала
Лиза Арзамасова удивила беременным животом на съемках фильма
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок
Шарлиз Терон сделала необычную стрижку для съемок в «Форсаже 9»
Опубликован кадр с неузнаваемой Эммой Стоун в образе Стервеллы
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Самая красивая женщина в мире запустила новый тренд. Фото
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Ученые рассказали, откуда берется «запах весны» И это не очень романтичная история
Популярные темы на «Детях»
Кошки, необычные и прекрасные 352
Деньги в валюте или в рублях? 197
Просто поныть. 166
Школа 146
Леди
Мария Порошина удивила неожиданной сменой имиджа Актриса восхитила поклонников молодостью и красотой.
Здоровье
Обнаружен еще один симптом коронавируса Чаще всего он проявляется у детей.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь