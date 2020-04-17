Фанаты обеспокоены здоровьем резко похудевшего Чедвика Боузмана

42-летний актер Чедвик Боузман, звезда супергеройского фильма Marvel «Черная Пантера», записал в инстаграме видеообращение, в котором рассказал о благотворительном проекте, работающем во время пандемии коронавируса. Фанаты артиста в комментариях начали беспокоиться из-за того, что тот выглядит крайне худым. Вероятно, Боузман сбросил вес ради одной из новых ролей.
Артиста попросили выпустить отдельный пост с разъяснениями по состоянию собственного здоровья, однако он не раскрыл никаких деталей и целей похудения. «Надеюсь, ты в порядке, выглядишь совсем иначе», «Я его сперва даже не узнал. Не нравится мне эта потеря веса», — отметили пользователи сети.
Журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа.
Портал Screen Rant предположил, что Боузман резко похудел для съемок в военной драме Спайка Ли «Пять корешей».
«Пять корешей» — история ветеранов Вьетнамской войны, которые возвращаются в джунгли, чтобы вновь обрести себя. Оказавшись там, где однажды им грозила смерть, герои пытаются спасти друга, потерявшего свой путь. Кроме Боузмана, в ленте должны появиться Джанкарло Эспозито, Жан Рено.