Путин наградил Федора Добронравова за вклад в развитие культуры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Владимир Путин подписал указ о награждении актера, народного артиста России Федора Добронравова орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации:
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Добронравова Федора Викторовича — артиста государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры».
Тем же указом президент России наградил орденом Дружбы артистку Алену Яковлеву — дочь народного артиста СССР Юрия Яковлева. Она также служит в Театре сатиры.
Федор Добронравов снялся в фильмах «Мамы», «О чем говорят мужчины», «Изображая жертву». Он также известен зрителям по роли в сериале «Сваты» и участию в скетч-шоу «Шесть кадров». У актера двое сыновей, которые также стали актерами: Иван Добронравов и Виктор Добронравов. Что касается Алены Яковлевой, то она снималась, в частности, в сериалах «Женский доктор», «Дневник доктора Зайцевой», «Даша Васильева. Любительница частного сыска».