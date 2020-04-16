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16 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться

Элизабет МакГоверн поделилась воспоминаниями о съемках в фильме «Услуга»
Элизабет МакГоверн и Брэт Питт в фильме «Услуга»

Элизабет МакГоверн, известная зрителям по роли в сериале «Аббатство Даунтон», призналась, что именно она научила Брэда Питта хорошо целоваться. Звезда рассказала об этом в одном из выпусков онлайн-шоу Келли Кларксон.

58-летняя актриса вспомнила о совместной работе с Питтом над картиной «Услуга» в 1994 году. Звезды играли влюбленную пару.

6.9
Услуга
1994/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

По словам МакГоверн, Питт, которому на тот момент было около 30 лет, не очень хорошо целовался, поэтому ей пришлось преподать партнеру несколько уроков.

«То есть именно ты научила его хорошо целоваться?» — спросила ведущая. На что получила ответ от Элизабет: «Да, он всему научился у меня».

Элизабет МакГоверн играла в фильме Роберта Редфорда «Обыкновенные люди», лентах «Однажды в Америке», «Регтайм», «Солдаты Буффало», сериале «Аббатство Даунтон».

На счету Брэда Питта — роли в картинах «Бойцовский клуб», «Большой куш», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Одиннадцать друзей Оушена». За роль в картине «Однажды... в Голливуде» он получил премию «Оскар».

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