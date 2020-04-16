58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться

Элизабет МакГоверн, известная зрителям по роли в сериале «Аббатство Даунтон», призналась, что именно она научила Брэда Питта хорошо целоваться. Звезда рассказала об этом в одном из выпусков онлайн-шоу Келли Кларксон.
58-летняя актриса вспомнила о совместной работе с Питтом над картиной «Услуга» в 1994 году. Звезды играли влюбленную пару.
По словам МакГоверн, Питт, которому на тот момент было около 30 лет, не очень хорошо целовался, поэтому ей пришлось преподать партнеру несколько уроков.
Элизабет МакГоверн играла в фильме Роберта Редфорда «Обыкновенные люди», лентах «Однажды в Америке», «Регтайм», «Солдаты Буффало», сериале «Аббатство Даунтон».
На счету Брэда Питта — роли в картинах «Бойцовский клуб», «Большой куш», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Одиннадцать друзей Оушена». За роль в картине «Однажды... в Голливуде» он получил премию «Оскар».