58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться

Элизабет МакГоверн и Брэт Питт в фильме «Услуга»

Элизабет МакГоверн, известная зрителям по роли в сериале «Аббатство Даунтон», призналась, что именно она научила Брэда Питта хорошо целоваться. Звезда рассказала об этом в одном из выпусков онлайн-шоу Келли Кларксон.

58-летняя актриса вспомнила о совместной работе с Питтом над картиной «Услуга» в 1994 году. Звезды играли влюбленную пару.

6.9 Услуга 1994 / США 16+ мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть

По словам МакГоверн, Питт, которому на тот момент было около 30 лет, не очень хорошо целовался, поэтому ей пришлось преподать партнеру несколько уроков.