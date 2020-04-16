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16 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме

Пэрис Джексон появится в инди-ленте «Привычка»
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22-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис сыграет Иисуса в фильме «Привычка» (Habit), сообщает EW. Актриса и музыкант исполнит одну из главных ролей в ленте режиссера Дженелла Ширтклиффа.

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В фильме также снимется Белла Торн. Ее героиня — одержимая Иисусом девушка с улицы, которая переодевается монахиней после того, как оказалась втянута в криминальную историю с наркотиками. В каст также вошли музыкант Гэвин Россдэйл (бывший муж Гвен Стефани) и модель-трансгендер Андреа Пежич. Продюсер Донован Лейтч отметил:

Да, мы намеренно собрали в этом фильме рок-звезд, и у нас будет потрясающий саундтрек.

Производство киноленты было остановлено из-за пандемии коронавируса, однако создатели успели завершить все съемки. Фильм находится на стадии пост-продакшена.

Пэрис Джексон дебютировала в качестве актрисы в сериале оскаровского номинанта Ли Дэниелса «Звезда». В 2018 году Пэрис снялась в фильме «Опасный бизнес».

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