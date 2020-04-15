Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием

15 апреля Алла Пугачева отмечает день рождения: артистке исполнился 71 год. Многие звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса поздравили именинницу в соцсетях и опубликовали свои снимки с певицей.
Супруг звезды выложил в инстаграм несколько роликов, показав, как Пугачева встретила свой праздник. Одну из видеозаписей он лаконично подписал:
С днем рождения, любимая!
Дочь Аллы Борисовны присоединилась к поздравлениям Галкина. Из-за режима всеобщей самоизоляции она не смогла приехать в гости к маме и вместе с ней провести праздничный день.
Актриса и певица написала в соцсети:
Очень ждем встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная звезда. Только будь здорова.
Исполнитель нежно обратился к бывшей жене, назвав ее своей музой и вдохновением.
Актер опубликовал совместный снимок с Пугачевой и выразил певице восхищение:
По-настоящему магический, неразгаданный человек. Великая русская женщина! С днем варенья! Здоровья! Вы — вне времени, вне поколений. Поэтому главное — здоровья! Вы крутая.
Певица обратилась к имениннице не только от себя, но и от имени своего продюсера Нателлы Крапивиной, пожелав Алле Борисовне здоровья и радости. «Вы дали миру так много любви, и в этот день миллионы людей посылают вам свою любовь в ответ. С днем рождения, Алла Борисовна! Страна вас любит. И мы тоже», — написала исполнительница в инстаграме.
Певец и бывший зять Аллы Борисовны поблагодарил артистку и пожелал ей здоровья:
Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное — будь здорова!
Артист присоединился к многочисленным поздравлениям и пожелал певице долгих лет, гармонии и вдохновения, добавив:
Дорогая Алла Борисовна, вы, как никто, всегда остаетесь в тренде и умеете удивлять! Хочу сказать спасибо за творческий тандем, за поддержку, за отношение, за дружбу. Будьте абсолютно счастливы!
Юморист опубликовал фото с Пугачевой и ее мужем, телеведущим и шоуменом Максимом Галкиным, и поздравил певицу от всех родных:
Дорогая Аллочка! От всей семьи и от всей души поздравляю тебя с ДР! Долго радуй своих близких, зрителей, друзей! Пусть хранит тебя бог! Здоровья!
Алла Борисовна Пугачева — советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее репертуар насчитывает более 500 песен и 20 сольных альбомов.