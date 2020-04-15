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15 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Боярская, Безруков и интимные сцены: вышел трейлер «Оптимистов»

Актеры играют любовников в продолжении популярной шпионской драмы

Телеканал «Россия 1» готовит к показу второй сезон приключенческо-исторического сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского. Среди исполнителей главных ролей — Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

Во время загрузки произошла ошибка.

Детали сюжета нового сезона сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что в продолжении истории о молодых дипломатах, которые верят в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза, вернулись актеры, появившиеся в первом сезоне сериала — Северия ЯнушаускайтеРиналь Мухаметов и Артем Быстров. К ним на площадке, помимо Безрукова и Боярской, присоединились Елизавета Янковская и Один Ланд Байрон

7.2
Оптимисты
2017/Россия16+драмамелодрамаисторическийприключения
Моя оценка

Премьера новых серий ожидается в ближайшее время.

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