Боярская, Безруков и интимные сцены: вышел трейлер «Оптимистов»

Телеканал «Россия 1» готовит к показу второй сезон приключенческо-исторического сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского. Среди исполнителей главных ролей — Сергей Безруков и Елизавета Боярская.
Детали сюжета нового сезона сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что в продолжении истории о молодых дипломатах, которые верят в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза, вернулись актеры, появившиеся в первом сезоне сериала — Северия Янушаускайте, Риналь Мухаметов и Артем Быстров. К ним на площадке, помимо Безрукова и Боярской, присоединились Елизавета Янковская и Один Ланд Байрон.
Премьера новых серий ожидается в ближайшее время.