Канны 2020 не смогут провести в привычном формате

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля заявили, что провести его в привычной форме летом не удастся. Об этом говорится в распространенном ими сообщении:
После заявления президента Франции Эммануэля Макрона нам представляется невозможным перенос фестиваля на конец июня-начало июля, как мы планировали. Теперь кажется трудной организация фестиваля в этом году в его традиционной форме.
Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, профессионалы из мира кино «согласны с тем, что Каннский кинофестиваль, который является важным инструментом поддержки киноиндустрии, должен продолжать изучать все возможности». «Когда кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, закончится, мы должны еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в нашей жизни», — подчеркнули организаторы фестиваля. Они отметили также, что в ближайшее время постараются сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году.
Ранее Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая, а также о запрете на проведение массовых мероприятий до середины июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. На настоящий момент новым типом вируса заразились более 2 млн человек во всем мире.