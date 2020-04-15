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15 апреля 2020, ТАССновость

Канны 2020 не смогут провести в привычном формате

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится в конце июня — начале июля
Каннский кинофестиваль 2019 | Источник: Legion-Media.ru

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Организаторы 73-го международного Каннского кинофестиваля заявили, что провести его в привычной форме летом не удастся. Об этом говорится в распространенном ими сообщении:

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона нам представляется невозможным перенос фестиваля на конец июня-начало июля, как мы планировали. Теперь кажется трудной организация фестиваля в этом году в его традиционной форме.
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Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, профессионалы из мира кино «согласны с тем, что Каннский кинофестиваль, который является важным инструментом поддержки киноиндустрии, должен продолжать изучать все возможности». «Когда кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, закончится, мы должны еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в нашей жизни», — подчеркнули организаторы фестиваля. Они отметили также, что в ближайшее время постараются сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году.

Ранее Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая, а также о запрете на проведение массовых мероприятий до середины июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. На настоящий момент новым типом вируса заразились более 2 млн человек во всем мире.

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