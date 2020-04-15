Канны 2020 не смогут провести в привычном формате

Тем не менее, как подчеркивается в сообщении, профессионалы из мира кино «согласны с тем, что Каннский кинофестиваль, который является важным инструментом поддержки киноиндустрии, должен продолжать изучать все возможности». «Когда кризис в области здравоохранения, борьба с которым остается приоритетным, закончится, мы должны еще раз подтвердить и продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в нашей жизни», — подчеркнули организаторы фестиваля. Они отметили также, что в ближайшее время постараются сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году.